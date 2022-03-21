Власти Латвии решили запретить российским судам заходить в свои порты

Правительство Латвии планирует запретить российским судам заходить в порты страны, заявил министр сообщения Талис Линкайтс. В интервью телеканалу TV3 он рассказал, что подобные меры рассматривают также власти Эстонии и Литвы.

Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве, — сказал министр.

По его словам, власти Латвии надеялись, что страны Европейского союза примут общее решение по российским судам, однако некоторые страны сообщества выступили против этого. Поэтому решение о запрете на заход российских судов, скорее всего, будет региональным.

В середине марта министр транспорта Литвы Марьюс Скуодис подтвердил, что его страна на национальном уровне может запретить российским судам заходить в порты, если Евросоюз будет медлить.

Ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил о планах ЕС усилить санкции против России из-за ситуации на Украине. По его словам, Евросоюз намерен закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей из РФ.