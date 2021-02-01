Власти Кубы вводят обязательный карантин для туристов

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Кубинские власти ужесточают условия въезда в страну — прибывающие туристы должны будут пройти через карантин. При этом изменения протоколов не затронут организованных туристов, прилетающих из РФ на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.

«Институциональная изоляция» будет применяться с 6 февраля к прибывающим на Кубу резидентам и нерезидентам страны. Они должны будут пробыть на карантине в течение пяти дней до получения результатов ПЦР-теста, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министерство здравоохранения Кубы.

При этом иностранцы, приезжающие на остров самостоятельно, и кубинцы-нерезиденты будут проходить карантин за свой счёт в отелях, в которые их распределят власти. На них также лягут расходы по оплате трансфера в гостиницы.

Изменения протоколов не коснутся российских туристов, прибывающих на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Кубы в России. Они, как и прежде, будут обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позднее 72 часов до отправления, а также сделать ПЦР-тест по прибытию, результат которого будет готов через сутки.

В минздраве Кубы уточнили, что в отношении клиентов туроператоров, бизнесменов, дипломатического персонала, официальных делегаций, аккредитованной прессы и иностранных технических специалистов будут действовать протоколы, утверждённые МИД, министерством туризма, министерством внешней торговли и иностранных инвестиций.

Сообщается, что решение об ужесточении правил было принято после увеличения количества случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, в АТОР заявили, что число государств, готовых открыть границы для привитых от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) путешественников, увеличивается. В январе 2021-го сразу три страны объявили, что ждут вакцинированных иностранцев.