Власти Кубы вводят «коронавирусный» сбор для туристов

https://static.news.ru/photo/f74472a4-2b26-11eb-8399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yamil Lage/XinHua/Global Look Press

Кубинские власти заявили о введении с 1 декабря 2020 года санитарного сбора для прилетающих в страну авиапассажиров в размере $30. По данным местных СМИ, данная сумма будет включена в стоимость билетов. Она покроет расходы на тесты на COVID-19 и бюрократические расходы.

В настоящий момент сдать ПЦР-анализ в воздушных гаванях страны можно бесплатно, передаёт MK.RU. РФ восстановила авиасообщение с Островом свободы 15 октября. На данном этапе прямые чартерные рейсы выполняются в аэропорты Кайо-Коко и Санта-Клары.

Кроме того, власти Кубы рассчитывают на улучшение отношений с США после прихода к власти демократа Джо Байдена. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Официально итоги выборов руководителя государства в США пока не подведены. Однако считается, что победу одержал Байден. Главы некоторых стран уже поздравили его с этим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в турецкой Анталье двух россиян доставили в отделение полиции аэропорта за отказ носить маску в общественном месте. В отношении граждан составлен протокол об административном нарушении, им также было выдано предписание об оплате штрафа.

Отмечается, что нарушители — граждане России, прибывшие вечером 19 ноября в Анталью рейсом из Санкт-Петербурга. Туристов в тот же вечер отпустили из полиции, после чего они смогли проследовать дальше к месту отдыха.