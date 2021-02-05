Власти Кубы сняли ограничения на ряд видов деятельности для самозанятых

https://static.news.ru/photo/35cf6c56-f77d-11e9-8c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alejandro Ernesto/ZUMAPRESS.com

На Кубе власти сняли целый ряд ограничений на работу самозанятых граждан в стране.Об этом сообщает газета Granma.

По имеющимся данным, отменяется фиксированный список видов предпринимательской деятельности, Ранее, чтобы вести разрешённую частную экономическую деятельность, было необходимо получать лицензию на конкретный её тип. При этом частично или полностью ограничены будут 124 вида деятельности, не разрешённых законодательством.

Детальное разъяснение нововведений власти обещают дать в ближайшее время.

По информации властей, в настоящее время на Кубе самозанятыми являются 600 тысяч кубинцев - то есть, около 13% всего населения.

Причинами реформ называют экономический спад во время пандемии и блокаду со стороны США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кубинские власти ужесточают условия въезда в страну — прибывающие туристы должны будут пройти через карантин. При этом изменения протоколов не затронут организованных туристов, прилетающих из РФ на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.