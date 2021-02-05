Власти Кубы сняли ограничения на ряд видов деятельности для самозанятых

На Кубе власти сняли целый ряд ограничений на работу самозанятых граждан в стране.Об этом сообщает газета Granma.
По имеющимся данным,
Детальное разъяснение нововведений власти обещают дать в ближайшее время.
По информации властей, в настоящее время на Кубе самозанятыми являются 600 тысяч кубинцев - то есть, около 13% всего населения.
Причинами реформ называют экономический спад во время пандемии и блокаду со стороны США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кубинские власти ужесточают условия въезда в страну — прибывающие туристы должны будут пройти через карантин. При этом изменения протоколов не затронут организованных туристов, прилетающих из РФ на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.