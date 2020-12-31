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Власти Кубы отреагировали на включение банка BFI в санкционный список США

20:28, 01 января 2021
Бруно Родригес Паррилья Бруно Родригес Паррилья Фото: Irene Perez via imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что включение банка BFI (Banco Financeiro International) в американский санкционный список не заставит островное государство отказаться от защиты своих интересов.

Отвергаем новую карательную меру Госдепартамента США по усилению блокады Кубы. Включение организаций [Кубы] в их [санкционные] списки направлено на расширение экономических препятствий, которые не смогли уничтожить кубинскую революцию за 62 года, — цитирует министра ТАСС.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что BFI способствует репрессиям в отношении кубинского народа и финансирует действия властей страны, направленные на вмешательство в дела Венесуэлы, в связи с чем банк включён в санкционный перечень. Теперь американским гражданам и организациям запрещено проводить с BFI финансовые операции любого рода.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 года в ответ на национализацию американской собственности на острове. Сразу после этого Соединённые Штаты ввели против островной страны торгово-экономическое эмбарго. В 2014 году занимавший пост президента США Барак Обама признал, что политика Вашингтона в отношении Гаваны не эффективна, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении ограничительных мер. После того, как американским президентом стал Дональд Трамп, Вашингтон вернулся к прежнему курсу в отношении Кубы.

1 января на Кубе началась реформа финансовой системы, передавал NEWS.ru. По её итогам должен произойти выход из обращения кубинского конвертируемого песо, который является одной из двух основных государственных валют на острове.

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