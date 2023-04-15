Власти Крыма перестали воспринимать Украину как государство Константинов: Украина исчезла как социально-экономическая единица

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Зрители на концерте, посвященном 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией, в Севастополе

Для жителей Крыма Украина перестала существовать как суверенное государство, заявил глава местного парламента Владимир Константинов. В беседе с РИА Новости он отметил, что небольшая группа людей захватила власть в стране, а потому полноценным государством Украину назвать сложно.

Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла. Сегодня это — территория, на которой группа людей захватила власть, — сказал Константинов.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского главным могильщиком страны, который сделал все, чтобы Украина превратилась в зомби. Глава крымского парламента отметил, что сейчас государство имеет «астрономический» объем долгов. При этом он подчеркнул, что нынешнее положение Украины — это ее собственный выбор.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что российские войска быстрыми темпами стали укреплять Крым. Исследование журналистов пoказало, что в период с февраля по март границы республики и прилeгающие районы были превращены в цельный укрепленный барьер. Отмечается, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать контрнаступление в этом регионе обернутся тяжелыми последствиями.