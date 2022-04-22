Власти Крыма опровергли информацию об опасности движения по мосту

Сообщения об опасности движения по Крымскому мосту — фейк, заявили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи правительства Крыма. Там подчеркнули, что «вбросы» в социальных сетях осуществляются со стороны спецслужб Украины специально для того, чтобы вызвать панику у крымчан, пишет РИА Новости.

Сейчас в социальные сети активно вбрасывается очередной украинский фейк про опасность движения по Крымскому мосту. Эта информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, чтобы посеять панику среди крымчан, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сообщения рассылаются на поддельном бланке правительства Крыма с подписью министра региона Константина Михайлова, в тексте писем местных жителей предупреждают о якобы готовящихся провокациях со стороны украинских диверсантов.

Ранее Пятый канал опубликовал материал о том, что украинские Telegram-каналы и паблики распространили под видом якобы «зверств» войск РФ в Бородянке старый кадр из российского сериала «След». На фото запечатлён канализационный люк, в котором лежит якобы погибшая женщина, которая, как утверждают украинские каналы, является «убитой украинкой».