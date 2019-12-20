https://static.news.ru/photo/866dfa9c-239c-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Almeida Aveledo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Колумбии приняло решение об остановке работы в стране сервиса Uber. Его обвинили в нарушении правил, которые регулируют рынок, из-за чего происходит отток клиентуры местного оператора такси Cotech.

Об этом говорится в заявлении SIC, опубликованном на его сайте.

Указ уже вступил в силу, и теперь Uber, имеющий в стране более 2,3 млн активных пользователей, должен прекратить предоставление услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новую лицензию сервису онлайн-заказа такси Uber Technologies Inc. отказались выдавать в транспортном управлении Лондона (TFL). Это ставит под угрозу продолжение работы сервиса в британской столице. Правда, компания в течение 21 дня может подать в суд жалобу на решение регулятора и продолжать работу в Лондоне, пока решение регулятора будет утверждаться судом.