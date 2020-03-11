https://static.news.ru/photo/3b68e0c8-6444-11ea-be58-fa163e074e61_660.jpg Гэн Шуан Фото: Артем Иванов/ТАСС

Китай призывает Соединённые Штаты перестать перекладывать на него ответственность за пандемию коронавируса и прекратить показывать пальцами на других. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге 12 марта прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что мир потерял два месяца из-за попытки китайских властей скрыть информацию о вспышке заболевания.

Надеемся, что американские официальные лица будут тратить усилия на содействие сотрудничеству в рамках борьбы с эпидемией и не станут спихивать ответственность на Китай и клеветать на усилия китайского народа и правительства по борьбе с эпидемией. Такие действия являются безответственными и безнравственными, — цитирует ТАСС представителя министерства иностранных дел.

Шуан напомнил, что мировое сообщество уже признало скорость, находчивость и эффективность тех мер, которые приняли в КНР. По его словам, Китай не лишил международное сообщество времени, а наоборот выиграл его для всего мира, чтобы другие государства смогли подготовиться.

Показывать пальцем на кого-либо — неконструктивно, — резюмировал Шуан.

Как писал NEWS.ru, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне заявил, что неверная первоначальная реакция Китая на вспышку коронавируса стоила международному сообществу двух месяцев, которые можно было использовать для сокращения масштабов эпидемии. По его словам, вместо задействования передовых методов борьбы с заболеванием вспышка в Ухани была скрыта, и якобы есть множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, заставили замолчать или изолировали, чтобы информация о вирусе не распространялась.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тыс. человек, смертельных случаев зафиксировано — 4637, более 68 тыс. человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.