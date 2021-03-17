Власти КНДР не желают "терять время" на контакты с США

Пока США продолжют политику угроз, Сверная Корея не станет «терять время» и отвечать на попытки американцев установить контакт, а на силу ответит силой. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена делает попытки связаться с КНДР, однако все они не увенчались успехом. В начале февраля стало известно, что американский лидер планирует пересмотреть политику в отношении Пхеньяна «по всем направлениям».
Как рассказала Чхве Сон Хи, чьи слова
Мы уже осветили позицию, что, если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки контакта со стороны США, — заявила Чхве Сон Хи.
Она подчеркнула, что для проведения диалога необходима атмосфера двух равных сторон, однако администрация Байдена лишь озвучивает «сумасшедшую теорию угрозы» со стороны КНДР и выдаёт «необдуманный вздор» о полной денуклеаризации северокорейского государства. Кроме того, США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают против КНДР международное сообщество, подчеркнула Чхве Сон Хи.
Попытки контакта со стороны США представитель КНДР назвала «мелким и дешёвым трюком» для выигрыша времени и направления общественного мнения по ложному пути.
Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени, — пояснила Чхве Сон Хи
Она также предупредила США, что Северная Корея будет относиться к государству и его действиям по принципу «силой на силу» и «добром на добро».
В настоящее время США и Южная Корея проводят совместные учения в регионе. Их уже осудила сестра лидера КНДР Ким Чены Ына, заместитель руководителя отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она пригрозила, что Северная Корея в ответ может аннулировать межкорейское военное соглашение. Об этом писал NEWS.ru.