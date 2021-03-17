Власти КНДР не желают "терять время" на контакты с США

https://static.news.ru/photo/0af4a79e-0299-11eb-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пока США продолжют политику угроз, Сверная Корея не станет «терять время» и отвечать на попытки американцев установить контакт, а на силу ответит силой. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена делает попытки связаться с КНДР, однако все они не увенчались успехом. В начале февраля стало известно, что американский лидер планирует пересмотреть политику в отношении Пхеньяна «по всем направлениям».

Как рассказала Чхве Сон Хи, чьи слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), Штаты действительно пытаются установить контакт с КНДР через различные каналы, включая электронную почту и телефон. Однако представитель Пхеньяна назвала эти попытки «игрой», целью которой является выиграть время. Поэтому Северная Корея отныне не видит необходимо идти на контакт с США.

Мы уже осветили позицию, что, если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки контакта со стороны США, — заявила Чхве Сон Хи.

Она подчеркнула, что для проведения диалога необходима атмосфера двух равных сторон, однако администрация Байдена лишь озвучивает «сумасшедшую теорию угрозы» со стороны КНДР и выдаёт «необдуманный вздор» о полной денуклеаризации северокорейского государства. Кроме того, США говорят о санкциях, дипломатическом давлении и настраивают против КНДР международное сообщество, подчеркнула Чхве Сон Хи.

Попытки контакта со стороны США представитель КНДР назвала «мелким и дешёвым трюком» для выигрыша времени и направления общественного мнения по ложному пути.

Сидеть за одним столом с США, которые не готовы даже воспринять и принять перемены и новое время, это лишь потеря ценного времени, — пояснила Чхве Сон Хи

Она также предупредила США, что Северная Корея будет относиться к государству и его действиям по принципу «силой на силу» и «добром на добро».

В настоящее время США и Южная Корея проводят совместные учения в регионе. Их уже осудила сестра лидера КНДР Ким Чены Ына, заместитель руководителя отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она пригрозила, что Северная Корея в ответ может аннулировать межкорейское военное соглашение. Об этом писал NEWS.ru.