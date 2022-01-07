Власти Китая заявили о готовности помочь Казахстану

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Пекин против провокации извне и социальных потрясений в Казахстане, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, власти КНР готовы оказать республике помощь в преодолении трудностей.

Китай решительно выступает против того, чтобы любые внешние силы искусственно создавали социальные волнения и подстрекали к насилию в регионах страны, — цитирует агентство его слова.

Представитель МИД добавил, что Китай как «братский сосед и неизменный стратегический партнёр» готов оказать поддержку Казахстану и помочь преодолеть трудности.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». По его словам, силовики Казахстана ведут бои против бандитов. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

Руководить действиями миротворцев ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.