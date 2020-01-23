https://static.news.ru/photo/d7a9848e-3e19-11ea-9797-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Китайские чиновники остановили работу транспорта в городе Сяньнин. Причиной стала вспышка коронавируса. Это уже второй по счёту город в КНР, который фактически изолирован. Первым стал Ухань.

Сообщается, что в скором времени транспортное сообщение может прекратиться в городах Чиби, Эчжоу и Хуанган.

С 10:00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются, — говорится в официальном заявлении китайских властей.

Ранее NEWS.ru передавал, что ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Министерство финансов КНР выделит провинции Хубэй 1 млрд юаней для борьбы с эпидемией.