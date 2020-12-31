Власти Китая рассказали о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/78b13346-4ce6-11eb-8571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ang/Global Look Press

Всё больше исследований указывают на то, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он экстренно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса, — цитирует дипломата агентство Xinhua.

Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом. Ван И подчеркнул, что стране пришлось бороться с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации, но власти были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью.

Ранее власти Китая отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении коронавируса. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны. Китайские власти выделили гранты на сотни тысяч долларов исследователям, которые изучают происхождение COVID-19.

При этом 24 февраля в стране ввели новые правила утверждения научных публикаций. Они должны соответствовать «важным инструкциям» председателя КНР Си Цзиньпина, которые предполагают, что за результатами будет следить созданная в правительстве комиссия, а к публикации будут допущены только единичные исследования. Кроме того, медики, учёные, исследователи и частные компании не могут передавать сторонним лицам любую информацию о коронавирусе. Тех, кто будет публиковать материалы, «вызывающие серьёзные негативные социальные последствия», привлекут к ответственности.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.