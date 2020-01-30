В Китае назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса в стране. По мнению властей, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.
Полностью говорить о завершении эпидемии можно будет только в марте,
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что инфекцию, вызываемую коронавирусом, диагностировали у четырёх человек в ОАЭ. Все больные прибыли из Китая.
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