https://static.news.ru/photo/f78d9e58-4322-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yu Fangping/Utuku/Ropi/Global Look Press

В Китае назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса в стране. По мнению властей, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.

Полностью говорить о завершении эпидемии можно будет только в марте, передаёт «Газета.ру».

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что инфекцию, вызываемую коронавирусом, диагностировали у четырёх человек в ОАЭ. Все больные прибыли из Китая.