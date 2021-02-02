Власти Кипра решили не возвращаться к программе «золотых паспортов»

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Республика Кипр откажется от программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Власти будут использовать другие способы для привлечения капитала в страну, заявил президент Никос Анастасиадис.

Журналисты спросили у него, намерен ли Кипр когда-либо возобновить программу «золотых паспортов».

Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация, — ответил глава государства.

Анастасиадис пообщался с журналистами сразу после ответов на вопросы перед следственной комиссией под председательством бывшего главы Верховного суда Мирона Николатоса. В неё также входят председатель комитета по ценным бумагам и биржам Деметра Калогиру, финансовый комиссар Павлос Иоанну и помощник председателя Счётной палаты Кириакос Кириаку.

Комиссия занимается расследованием злоупотреблений инвестиционной паспортной программы. Кроме президента были заслушаны известные политики и общественные деятели.

Я ответил [на вопросы комиссии] с полной искренностью и привёл правдивые и реальные факты, — заявил глава Кипра.

Представители комиссии спрашивали у Анастасиадиса о предоставлении кипрского гражданства саудовскому предпринимателю, самолётом которого глава государства пользовался в сентябре 2019 года, чтобы улететь на сессию Генассамблеи ООН. Политик заявил, что этот предприниматель вложил в экономику Кипра даже больше средств, чем требовалось, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru разбирался, как «золотые паспорта» Мальты достаются российской элите. Оказалось, что более 10% покупателей гражданства в этой стране оказались выходцами из постсоветских республик. Об этом свидетельствуют данные из обнародованного властями Мальты списка.