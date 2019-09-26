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Президент Кипра Никос Анастасиадис в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил о готовности возобновить переговоры по урегулированию с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Глава государства отметил, что республика стремится к урегулированию на основе того, что было достигнуто в результате исторического компромисса — эволюции Республики Кипр в двухзональную, двухобщинную федерацию, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что политическая ситуация на Кипре и развитие двусторонних отношений стали темами встречи главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ЦК «Прогрессивной партии трудового народа Кипра» Андроса Киприану.

В части проблемы кипрского урегулирования российская сторона подтвердила приверженность «всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому» решению вопроса на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН. В МИД России подчеркнули, что навязывание извне «готовых рецептов и графиков» недопустимо.

«Прогрессивная партия трудового народа Кипра» является оппозиционной в стране после парламентских выборов 2016 года, победу в которых одержало движение «Демократический сбор».