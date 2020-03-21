https://static.news.ru/photo/b749e3da-6c3d-11ea-89a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck /Global Look Press

Организация «Муниципальная стража», состоящая из ультраправых, будет выполнять функции по охране общественного порядка в Киеве.

Как сообщили в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Киевской городской государственной администрации (КГГА), националистам поручат в том числе и проверку документов в общественном транспорте в период карантина, введённого для противодействия распространению нового коронавируса.

Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядку государственной границы «Муниципальная стража» поручается обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города, — цитирует сообщение ТАСС.

Такое решение будет действовать «до улучшения эпидемической ситуации».

Отмечается, что «Муниципальная стража» создана в 2017 году и состоит из членов запрещённой в России радикальной организации «С-14» и молодёжного крыла националистической партии «Свобода».

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что намерен вынести на обсуждение вопрос о создании структуры по обеспечению безопасности — «муниципальной стражи» из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.