Власти Казахстана опровергли блокировку РФ поставок угля на Украину

Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией. По словам пресс-секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Мадияра Уакпаева, есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, — сказал он.

В четверг глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала в ноябре поставки угля на Украину из Казахстана на уровне РЖД.

Он уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля. Герус также сообщил, что Россия ограничила поставки сжиженного газа на Украину в ноябре. Но это, по его мнению, не должно существенно повлиять на украинский рынок.

С 1 ноября РФ прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В российском Минэкономразвития это решение объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. При этом, по данным Минэнерго, Россия располагает запасами угля, которых при существующем уровне добычи хватит более чем на 300 лет.