Власти Канады приостановят финансовую поддержку Нигера из-за госпереворота

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Власти Канады решили приостановить финансовую поддержку правительства Нигера, которая выделялась для развития, сообщается на сайте правительства Канады. Такие меры приняты в ответ на госпереворот в африканской стране.

В ответ на попытку государственного переворота в Нигере <...> Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера, — говорится в заявлении.

Приостановка финансовой помощи коснется только прямой бюджетной поддержки правительства Нигера. Помощь наиболее уязвимым группам населения в сфере здравоохранения, образования, экономики и обеспечения гендерного равенства останется без изменений.

Ранее стало известно, что в ответ на переворот в Нигере Всемирный банк решил приостановить выделение финансовых средств стране для всех операций. Исключения затронут только частный сектор.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрин Колонна опровергла эти сообщения.