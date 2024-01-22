Власти Канады обсудят отношения с Вашингтоном в связи с выборами в США

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Дональд Трамп

Правительство Канады проведет 22–23 января закрытое заседание, в ходе которого будут обсуждаться отношения Оттавы и Вашингтона в связи с предстоящими в США президентскими выборами, сообщает телеканал СВС. Основной же темой заседания станут внутренние экономические проблемы Канады.

Согласно информации канала, в совещании примет участие посол Канады в США Кирстен Хиллман. Ранее она рекомендовала кабмину начать налаживать отношения с окружением экс-президента США Дональда Трампа на случай его победы на выборах. По мнению Хиллман, канадским властям необходимо всегда быть готовыми к работе с новой администрацией США, чтобы представлять страну наилучшим образом в двусторонних отношениях.

На прошлой неделе стало известно, что Трамп вышел в лидеры на первых предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова. Его поддержали около половины сторонников партии. До этого стало известно, что от дальнейшего участия в предвыборной гонке решил отказаться кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Согласно результатам опросов, проведенных в США, он занимает четвертое место в рейтинге кандидатов от республиканцев по уровню доверия у граждан США. По словам Рамасвами, он собирается поддержать Дональда Трампа.