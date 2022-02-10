Власти Калифорнии подали в суд на Tesla из-за расизма

Власти Калифорнии (США) подали в суд на производителя электрокаров Tesla после многочисленных жалоб на расовую дискриминацию на заводе рядом с Сан-Франциско, пишет Bloomberg. В частности, жалобы поступали на жестокое обращение с чернокожими рабочими и на отсутствие афроамериканцев среди руководителей.

По данным департамента трудоустройства и жилищного строительства штата, заявления о расистских оскорблениях поступали от сотен рабочих. Кроме того, там отметили, что на руководящих постах нет афроамериканцев. По мнению властей, завод Tesla во Фримонте является «рабочим местом, где существует расовая сегрегация» и «безудержный расизм» процветает в течение многих лет.

Ещё в 2012 году чернокожие рабочие Tesla жаловались на то, что руководители и менеджеры постоянно используют расовые оскорбления, — говорится в сообщении.

Кроме многочисленных устных оскорблений, рабочие жаловались на расистские надписи на стенах санузлов, шкафчиках, скамейках и рабочих местах.

Ранее сообщалось, что в отношении Tesla начал расследование регулятор фондового рынка США. Поводом послужила жалоба от бывшего менеджера по качеству Стивена Хенкеса, утверждающего, что солнечные панели компании приводят к возгоранию. При этом руководство компании якобы скрывает эту информацию от акционеров.