Власти Каховки сообщили об отражении атаки ВСУ на местную ГЭС Глава Каховского района Леонтьев: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на местную ГЭС

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В Херсонской области система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку вооруженных сил Украны (ВСУ) на Каховскую ГЭС. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. Станция, помимо прочего, обеспечивает подачу воды в Крым.

Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО, — сообщил Леонтьев.

Каховская гидроэлектростанция является шестой ступенью — нижней и последней — каскада Днепровских ГЭС. Она расположена близ города Новая Каховка. Станция обеспечивает водоснабжение засушливых районов Херсонской области Украины, а также осуществляет подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли из американских гаубиц М777 село Водяное и город Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать. В результате атак разрушены два жилых дома, еще одно здание получило значительные повреждения, также пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.