https://static.news.ru/photo/b7858b78-6234-11ea-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovic/dpa/Global Look Press

Все израильские граждане, въехавшие в страну с 9 марта, должны содержаться на карантине в течение 14 дней. Иностранцы смогут пересечь границу только при наличии места для самоизоляции.

Об этом рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения страны, передаёт Израильская корпорация телерадиовещания.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.