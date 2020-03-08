Все израильские граждане, въехавшие в страну с 9 марта, должны содержаться на карантине в течение 14 дней. Иностранцы смогут пересечь границу только при наличии места для самоизоляции.
Об этом рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения страны,
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.
Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.
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