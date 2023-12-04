Власти Израиля повысили уровень угрозы для граждан при поездке в Россию

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Аэропорт имени Бен-Гуриона

Совет национальной безопасности Израиля принял решение повысить уровень угрозы для граждан, отправляющихся в Россию, сообщили в пресс-службе организации. Туристам рекомендовано проявлять повышенную осторожность. Уровень угрозы был поднят и для лиц, отправляющихся в страны ЕС, Южной Америки и в Австралию. Отмечается, что поводом для принятия такого решения стал рост числа нападений на израильтян.

Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию ​​и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность, — говорится в сообщении.

Представители СНБ подчеркивают, что граждане Израиля должны тщательно взвесить необходимость поездки в другие страны и разумно выбирать места назначения. Особую осторожность рекомендуется проявлять во время путешествия в арабские страны. Члены совета подчеркивают, что израильтянам следует воздерживаться от участия в протестных акциях и демонстрациях, а также избегать открытой демонстрации своей национальной идентичности.

Как сообщалось ранее, правительство Израиля заявило о намерении ликвидировать всех членов палестинского движения ХАМАС, устроив всемирную охоту. По словам главы Службы общей безопасности страны (ШАБАК) Ронена Бара, на это может уйти несколько лет.