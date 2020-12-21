Власти Израиля хотят закрыть границы из-за нового штамма COVID-19

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Правительственная комиссия Израиля по коронавирусу под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главы Минздрава Юлия Эдельштейна обсуждает закрытие границ с рядом стран из-за распространения нового типа коронавируса.

Власти рассматривают немедленный запрет на въезд в страну из Великобритании, Дании и Южной Африки, сообщили в кабмине.

Под руководством Нетаньяху и Эдельштейна комиссия по коронавирусу обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки и добавлении [в список] дополнительных стран, — передаёт ТАСС.

Соответствующее решение может касаться также обязательного карантина для граждан Израиля, приезжающих из этих стран, и ограничений для выезда израильтян в эти государства.

Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.