https://static.news.ru/photo/1dc2d138-6e75-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

Житель Рейкьявика Георг Гардарссон рассказал о мерах, которые власти Исландии предприняли в связи с распространением коронавируса.

По его словам, эпидемия лишила работы несколько тысяч человек, в связи с чем правительство разрешило гражданам выплатить налоги позже, отсрочило выплату кредитов на три месяца и запретило банковскому сектору использовать ситуация ради получения большей прибыли.

После этого кризиса каждый житель Исландии получит чек, сумма которого пока неизвестна. Эти деньги он обязан потратить на путешествия, рестораны или отели, — отметил Гардарссон.

Таким образом власти планируют поддержать наиболее пострадавшую от коронавируса сферу — туризм, передаёт SM-News.

Как писал NEWS.ru, россияне на фоне финансового кризиса и эпидемии коронавируса усиленно тратят деньги. В период с 14 по 20 марта Сбербанк зафиксировал новый скачок расходов населения — на 5,5% по сравнению с неделей ранее. Только на продукты россияне дополнительно потратили не менее 20 млрд рублей.