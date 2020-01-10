https://static.news.ru/photo/9f1e2be4-3449-11ea-a711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси распорядился ускорить расследование по сбитому под Тегераном украинскому самолёту. Вооружённые силы исламской республики признали, что случайно выпустили ракеты по пассажирскому лайнеру.

Судебные органы ВС Ирана должны в кратчайшие сроки собрать документы генерального штаба, Корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации, а также получить разъяснения со стороны официальных лиц, — приводятся слова Раиси на сайте суда.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Видео с запуском ракеты по самолёту попало в соцсети. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.