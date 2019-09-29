https://static.news.ru/photo/5dbb0bf8-e2e2-11e9-aac3-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Иран готов провести переговоры с Соединёнными Штатами, если Вашингтон продемонстрирует уважение к ранее подписанным документам и не будет настаивать на обсуждении новой сделки по иранской ядерной программе.

Ждём, когда эта администрация придёт в чувство, или будущая. Конечно, мы будем вести переговоры, но не о новой сделке. Они должны продемонстрировать, что уважают подпись, в противном случае в переговорах смысла нет, — заявил в эфире телеканала NBC министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, Трамп усложнил ситуацию, поэтому на переговоры может потребоваться не два года, как это было при работе над соглашением о Совместном всеобъемлющем плане действий, а больше.

Как писал News.ru, переговоры представителей Ирана и США в ООН были возможны в формате «5+1», но никак не на двусторонней основе. По словам главы иранского МИДа, встреча с Трампом «ради фотографии» только ухудшила бы имеющиеся у Ирана проблемы.

Ранее Мохаммад Джавад Зариф на встрече с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН сообщил о готовности продолжить переговоры по сохранению ядерной сделки. Однако он ждёт от партнёров мер по установлению доверия.

В 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия подписали соглашение, по которому с Ирана снимались санкции. В мае этого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе страны из сделки по иранскому атому. После этого Белый дом также опубликовал список требований к Ирану.