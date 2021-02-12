Власти Ирана назвали цели военно-морских учений совместно с РФ

https://static.news.ru/photo/75a9a5d2-6ebc-11eb-8a88-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Военно-морские манёвры Ирана и РФ призваны обеспечить безопасность в северной части Индийского океана, рассказал заместитель командующего армией Исламской Республики Хабибулла Саяри. Однако он не назвал точную дату начала учений.

Проведение мощным Военно-морским флотом РФ учений с Военно-морскими силами армии Ирана и Корпусом стражей Исламской революции несёт ясное послание, — цитирует Саяри портал IRNA.

Ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян рассказал о планах Москвы провести многосторонние военно-морские учения в середине февраля 2021 года в акватории Индийского океана. Предполагается, что в ходе манёвров личный состав отработает взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

Накануне посольство РФ в Вашингтоне призвало военных моряков США не искать врагов в акватории Чёрного моря, придумывая предлоги для увеличения присутствия в этом регионе. Российские дипломаты в официальном аккаунте в Twitter ретвитнули сообщение Шестого флота ВМС США о совместных с Турцией учениях, прошедших с участием американских эсминцев и разведывательных самолётов P-8A.

NEWS.ru сообщал, что Североатлантический альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалём. Он пояснил, что речь идёт об усилении российского флота после нелегальной аннексии Крыма.