Власти Ирана колеблются в выборе способа атаки на Израиль WSJ: Иран еще не принял окончательное решение об атаке на Израиль

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Источник американского журнала Wall Street Journal, общавшийся с руководством Ирана, утверждает, что Тегеран еще не принял решение относительно нападения на Израиль. Идут обсуждения разных планов, но финального решения пока нет.

Издание напомнило, что продвижение израильской армии в секторе Газа застопорилось, бойцы ХАМАС начали возвращаться в районы, из которых их ранее выбили. Тактические цели, поставленные перед израильскими военными были выполнены, но стратегических побед не было. Военнослужащие обвиняют во всем премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который, по их мнению, боится принимать трудные политические решения.

В Вашингтоне считают, что Иран может атаковать Израиль буквально в ближайшие сутки. Там опасаются, что Тегеран выпустит по противнику более 100 беспилотников и десятки ракет. В связи с подобными опасениями США направили военные корабли на позиции для защиты Израиля и американских войск в регионе.

Ранее доктор Надер Хашеми отметил, что Иран, скорее всего, выберет «символическую» цель, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Он напомнил, что после убийства генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, Иран в ответ выпустил несколько ракет по американским военным базам. Были ранены, но не убиты солдаты США. Поэтому эксперт уверен в том, что Тегеран попытается нанести символический удар по целям, принадлежащим Соединенным Штатам.

Представитель американского Министерства обороны заявлял, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить защиту дислоцированным там войскам.