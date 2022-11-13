Президент Индонезии призвал смягчить риторику в отношении России Politico: президент Индонезии Видодо призвал лидеров смягчить риторику в отношении России на саммите G20

Фото: Zhu Wei/XinHua/Global Look Press

Джоко Видодо

Индонезийские чиновники, а также президент страны Джоко Видодо призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России на саммите G20, сообщает Politico, ссылаясь на осведомленных дипломатов. По их словам, глава государства считает себя председателем «самого сложного» саммита «Большой двадцатки».

На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности, президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике по завершении встречи, — говорится в сообщении.

Авторы публикации считают, что заявление по итогам встречи будет расценено Видодо как личный успех. Отмечается, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию.

Пекин сочтет невозможным принятие любой непосредственной критики в адрес России, — сообщается в статье.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Он пройдет 15–16 ноября на Бали.

Известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прибыл с делегацией на индонезийский остров Бали, где будет представлять страну. Главу внешнеполитического ведомства встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.