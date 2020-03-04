https://static.news.ru/photo/58bb2ea0-5e8c-11ea-b504-fa163e074e61_660.jpg Фото: iqbalnuril/pixabay.com

Правительство Индонезии решило отправлять инфицированных коронавирусом в больницу на необитаемом острове Галанг, который входит в состав провинции Архипелаг Риау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Джакарта пост».

Отмечается, что маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов и остановил выбор на острове Галанг.

Хади Тчахджанто проверил сохранность бараков, в которых раньше располагались вьетнамские беженцы, а также состояние инженерных служб. Сейчас на территории налажено электричество и водоснабжение. Больница, расположенная на острове, рассчитана на тысячу человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Индонезии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 64-летней женщины и её 31-летней дочери. Отмечается, что женщины контактировали с носителем COVID-19.