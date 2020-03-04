Правительство Индонезии решило отправлять инфицированных коронавирусом в больницу на необитаемом острове Галанг, который входит в состав провинции Архипелаг Риау. Об этом
Отмечается, что маршал авиации Хади Тчахджанто посетил несколько островов и остановил выбор на острове Галанг.
Хади Тчахджанто проверил сохранность бараков, в которых раньше располагались вьетнамские беженцы, а также состояние инженерных служб. Сейчас на территории налажено электричество и водоснабжение. Больница, расположенная на острове, рассчитана на тысячу человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Индонезии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 64-летней женщины и её 31-летней дочери. Отмечается, что женщины контактировали с носителем COVID-19.
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