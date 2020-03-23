https://static.news.ru/photo/4f23ab82-6d06-11ea-87a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images/Global Look Press

Все внутренние пассажирские авиарейсы отменяются в Индии на неопределённый срок. Запрет на полёты начнёт действовать с 23:59 по местному времени 24 марта.

Авиакомпаниям рекомендовано распланировать рейсы таким образом, чтобы самолёты успели приземлиться в пунктах назначения до установленного времени. Ограничение вводится в связи с распространением коронавируса. На грузовые рейсы оно не распространяется. Дата возобновления пассажирского авиасообщения властями Индии пока не определена, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в Индии зарегистрирован 341 случай заболевания коронавирусом. Жертвами заболевания стали шесть человек, выздоровели 23.

В мире число случаев заражения составляет 343,7 тысячи. Скончались 14,7 тысячи человек, выздоровели более 97 тысяч. В России зафиксировано 438 случаев заражения. Вылечились 18 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Нью-Дели решили закрыть город в связи с коронавирусом. Карантин продлится до конца марта.