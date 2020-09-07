Власти Индии обвинили Китай в новых провокациях на границе

В Минобороны Индии заявили, что Народно-освободительная армия КНР вновь нарушает двусторонние соглашения и совершает «агрессивные передвижения» на границе двух стран.
В частности, 7 сентября китайские войска предприняли попытку сблизиться с одним из передовых индийских подразделений на линии контроля, но были остановлены. После этого они произвели ряд выстрелов в воздух с целью запугать индийских военных.
Индийские войска не совершали нарушений в районе линии контроля и не прибегали к использованию каких-либо агрессивных средств, в том числе к стрельбе, — сообщается на сайте правительства Индии.
В Китае, в свою очередь, заявили о пересечении индийскими военными линии фактического контроля в районе территории Ладакх. Представитель Западной зоны боевого командования китайской армии Чжан Шуйли заявил, что их действия являются серьёзным нарушением достигнутых договорённостей усугубляют напряжённость в регионе, передаёт ТАСС.
Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.
Как ранее писал NEWS.ru, армия Китая может развернуть на границе с Индией зенитно-ракетные комплексы Hongqi-9, аналогичные российским С-300. Такое предположение сделали индийские СМИ после статьи Forbes о том, что китайские военные укрепляют позиции у границы с Индией.