Власти Индии обвинили Китай в новых провокациях на границе

https://static.news.ru/photo/284f0a8e-f1a3-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минобороны Индии заявили, что Народно-освободительная армия КНР вновь нарушает двусторонние соглашения и совершает «агрессивные передвижения» на границе двух стран.

В частности, 7 сентября китайские войска предприняли попытку сблизиться с одним из передовых индийских подразделений на линии контроля, но были остановлены. После этого они произвели ряд выстрелов в воздух с целью запугать индийских военных.

Индийские войска не совершали нарушений в районе линии контроля и не прибегали к использованию каких-либо агрессивных средств, в том числе к стрельбе, — сообщается на сайте правительства Индии.

В Китае, в свою очередь, заявили о пересечении индийскими военными линии фактического контроля в районе территории Ладакх. Представитель Западной зоны боевого командования китайской армии Чжан Шуйли заявил, что их действия являются серьёзным нарушением достигнутых договорённостей усугубляют напряжённость в регионе, передаёт ТАСС.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Как ранее писал NEWS.ru, армия Китая может развернуть на границе с Индией зенитно-ракетные комплексы Hongqi-9, аналогичные российским С-300. Такое предположение сделали индийские СМИ после статьи Forbes о том, что китайские военные укрепляют позиции у границы с Индией.