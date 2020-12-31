Власти Индии могут начать вакцинацию препаратом от AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/355bcc1e-4c23-11eb-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая вакцина от коронавируса может получить в Индии разрешение на экстренное применение. Речь идёт о препарате от компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Кроме того, одобрение Центрального управления по контролю за лекарственными стандартами страны (CDSCO) может получить вакцина от компании Bharat Biotech, передаёт Reuters со ссылкой на анонимные источники.

И AstraZeneca, и Bharat Biotech получат сегодня одобрение. Все приготовления идут с расчётом на сегодняшнюю дату, — сказал один из информаторов.

При этом другие источники не уверены в высоких шансах Bharat Biotech получить одобрение регулятора.

В настоящий момент в Индии тестируют пять вакцин от COVID-19, две из них — Covaxin от Bharat Biotech и оксфордская вакцина Covishield — находятся на последней стадии испытаний.

Индия является второй страной в мире по количеству заражений коронавирусом.

Накануне правительство Великобритании приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) и разрешило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Как писал NEWS.ru, в AstraZeneca заявляют, что разработанная компанией вакцина имеет эффективность в 90% при определённом методе дозирования — когда первая прививка вводится в два раза меньшей дозировке, чем вторая. При введении двух одинаковых доз эффективность была на уровне 62%. Учёные считают, что первая уменьшенная доза настраивает организм на более выраженную иммунную реакцию.