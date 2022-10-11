Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах Губернатор Хмельницкой области Гамалий: в регионе слышны взрывы, работает ПВО

Фото: РИА Новости

Губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях! — написал Гамалий.

В соцсетях появляются сообщения о том, что Шепетовский железнодорожный узел и ремзовод повреждены в результате взрывов.

Утром 11 октября украинские СМИ сообщили, что в Киевской области слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, объявлена воздушная тревога.

СМИ также сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге. В этих городах работают системы ПВО. Кроме того стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ написали, что серия взрывов также прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на всей территории государства объявлена воздушная тревога.

Впоследствии он сообщил, что в результате ракетных ударов по Украине 10 октября погибли 12 человек. Более 80 граждан получили ранения и травмы. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры и связи страны.