Экс-депутат Рады заявил о желании херсонских властей сотрудничать с Россией

Власти Херсонской области, которая находится под контролем российских вооружённых сил, выступили за сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. По его словам, регион начинает возвращаться к мирной жизни.

В Херсоне, находящемся под контролем РФ, плавно налаживается жизнь. Люди возвращаются в город. После освобождения от украинских националистов местные власти выступили за сотрудничество с Россией и договорились с военными РФ совместно поддерживать правопорядок в области, — сказал Журавко.

Он отметил, что с актами мародёрства в регионе практически покончено, а магазины и рынки снова начинают работу. Бывший депутат заверил, что основные продукты питания снова становятся доступными для граждан.

Ранее Журавко заявил, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей. Он призвал жителей региона «не верить украинским СМИ и не бояться возвращения националистов».

В Минобороны России заявили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область. Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в южных областях Украины — Херсонской и Запорожской областях — началось создание новых военно-гражданских администраций, запущена трансляция российского телевидения, а население всё чаще пользуется при расчётах рублями.