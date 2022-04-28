Власти Херсонской области исключили новую водную блокаду Крыма Зампред администрации Стремоусов: власти Херсона не допустят новой водной блокады Крыма

Фото Сергей Мальгавко/ТАСС

Возобновления водной блокады полуострова Крым больше не будет. Поставки воды по Северо-Крымскому каналу гарантированы. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что в регионе уже проводятся задержания чиновников, отдававших ранее приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде посредством Северо-Крымского канала, идущего от Днепра. После присоединения полуострова к РФ подача воды по каналу была прекращена. По предварительным оценкам сумма ущерба составила порядка 1,47 трлн рублей.

Снять водную блокаду Крыма удалось после начала спецоперации России на Украине и взятия под контроль российской армии всей Херсонской области.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил, что с 1 мая Херсонская область начнёт переход в рублёвую зону. Он займёт около четырёх месяцев. Всё это время будут использоваться как рубли, так и гривны. После этого регион полностью перейдёт на расчёты в рублях.