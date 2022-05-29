Власти Херсона раскрыли сроки присоединения к России Reuters: власти Херсона раскрыли сроки присоединения к России

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что присоединение региона к России может состояться не ранее, чем в 2023 году. Он пояснил, что в настоящее время происходит подготовка административной системы. Он добавил, что ближе к концу года этот вопрос будет обсуждаться, пишет Reuters.

К осени присоединения не произойдёт. Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела, — поделился Стремоусов.

Накануне администрация области приняла решение закрыть границу с соседними украинскими регионами для безопасности местных жителей.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмёт курс на вхождение в состав России в качестве полноценного субъекта. Он добавил, что в области не рассматривают вариант отделения региона в республику. Он отметил, что население абсолютно русское по ментальности. Он отметил, что путь интеграции и воссоединения региона с Россией будет обозначен после освобождения областного центра — город Запорожье. В настоящее время освобождены две трети области, заключил Рогов.