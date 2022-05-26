Власти Херсона захотели интегрироваться в систему образования РФ Власти Херсонской области намерены интегрировать регион в систему образования РФ

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Начальник Херсонского областного управлени образования Татьяна Кузьмич сообщила о том, что регион намерен полностью интегрироваться в российскую систему образования. Слова представителя администрации приводит ТАСС. По словам Кузьмич Херсонская область намерена сохранить при этом лучшие местные образовательные традиции.

Мы однозначно интегрируемся в образовательную систему РФ с сохранением лучших местных образовательных традиций, — сказала Кузьмич.

Она также поддержала намерения российских воастей отказаться от Болонской образовательной системы.

От Болонской системы надо отказываться однозначно и возвращать лучшие отечественные образовательные традиции. В этом направлении будут работать школы Херсонщины, — заявила чиновница.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее заявил, что к Болонской системе следует относиться как к прожитому этапу. Будущее, по его мнению, за «нашей российской уникальной» системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

В настоящее время Херсонская область Украины находится под полным контролем вооружённых сил РФ. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация. Новые власти региона уже неоднократно успели заявить о желании войти в состав Росси в качестве субъекта.