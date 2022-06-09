Власти Херсона назвали сроки проведения референдума о вхождении в РФ Стремоусов: Херсонская область планирует референдум по вхождению в состав РФ на этот год

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Референдум по вхождению Херсонской области Украины в состав Российской Федерации планируется провести в течение 2022 года. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее о подобном сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято. Но на сегодня это не является первоочередной задачей. Приоритет — повышение социально-экономического развития региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения, — сказал Стремоусов.

Он добавил что вновь назначенное руководство Херсонской области сделает всё необходимое, чтобы жители не испытывали никаких трудностей и их жизнь была комфортной.

По словам Стремоусова, регион уже начал путь интеграции с Россией, в частности, в рамках приёма заявок от жителей на получение гражданства РФ.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению региона в состав РФ пройдёт в 2022 году, По словам чиновника, подготовка к мероприятию уже начата и займёт несколько месяцев.