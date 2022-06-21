«Это терроризм»: власти Херсона и Запорожья осудили атаки на буровые Крыма Власти Херсонской и Запорожской областей осудили атаки на буровые платформы в Крыму

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Представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Украины назвали атаку на буровые платформы Крыма «проявление террористической сущности киевского режима». Там отметили, что постоянно ощущают себя в опасности и сравнили официальные власти Украины с режимом фашистов в Германии. Слова чиновников приводит РИА Новости.

Атака на буровые платформы Крыма — это терроризм, так был совершен удар по мирным объектам. Пока будет существовать нынешний киевский режим, мы будем постоянно в опасности и находиться под угрозой, — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ему вторил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который заявил, что атака на гражданские объекты якобы доказывает превращение Украины «в террористическую организацию».

Там вообще не воспринимают никаких правил ведения военных действий. Это типичные нацисты. Они поступают так же, как поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны, — сказал Стремоусов.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз», на которых в момент атаки работали 12 человек. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в результате обстрела трое человек были ранены, удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски остальных продолжаются при участии патрульных судов и авиации.

Следом сенатор от региона Ольга Ковитиди уточнила, что двое пострадавших в результате удара ВСУ получили сильные ожоги, у третьего тяжелое осколочное ранение. Она также отметила, что удар был нанесен по месторождению в 71 км от Одессы.