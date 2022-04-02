Власти Грузии заверили, что не присоединятся к антироссийским санкциям

Исходя из интересов Грузии и её народа, Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине, передаёт «Интерфакс».

То, что приемлемо для национальных интересов нашей страны и интересов народа, только ту политику я буду проводить. <...> Со стороны Грузии экономических санкций не будет, — сказал глава правительства.

Гарибашвили добавил, что Тбилиси на политическом уровне, во всех форматах поддерживает Украину, призывает к скорейшему прекращению российской спецоперации, к миру и стабильности.

Кроме того, он подчеркнул, что не одобряет участия добровольцев в боевых действиях на Украине, и порекомендовал согражданам поддерживать жителей этой страны в любой другой форме, например путём отправки гуманитарной помощи. Премьер отметил, что Грузия уже отправила на Украину около 400 тонн гуманитарных грузов. Он также заверил, что власти готовы уделить максимум внимания прибывающим в страну украинским беженцам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что страна поддерживает все международные финансовые санкции против России, введённые Западом из-за ситуации на Украине. Она добавила, что Тбилиси участвует во всех резолюциях, принятых в поддержку Киева.