Мир

Власти Грузии выступили против назначения Саакашвили вице-премьером Украины

15:02, 24 апреля 2020 43
Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil/facebook.com

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал назначение Михаила Саакашвили заместителем главы кабмина Украины. По его словам, такие действия неприемлемы.

Он отметил, что Киев является стратегическим партнёром Тбилиси, передаёт ТАСС.

В долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят, — подчеркнул он.

Однако политик напомнил, что Саакашвили находится в розыске и осуждён за тяжкие преступления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины.

По словам политика, президент страны поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация». Саакашвили также пообещал, что не будет конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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