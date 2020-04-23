Власти Грузии выступили против назначения Саакашвили вице-премьером Украины

Фото: SaakashviliMikheil/facebook.com

Пляжи Кловелли, Куги и Марубра в Сиднее вновь закрыли для посещения спустя пять дней после открытия. Об этом сообщила администрация района Рэндвик.

Решение власти объяснили тем, что местные жители не придерживались требования находиться на берегу или в воде только для занятий спортом. Люди приходили на пляжи отдыхать семьями и загорать. 25 и...