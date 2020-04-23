Власти Грузии выступили против назначения Саакашвили вице-премьером Украины

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал назначение Михаила Саакашвили заместителем главы кабмина Украины. По его словам, такие действия неприемлемы.
Он отметил, что Киев является стратегическим партнёром Тбилиси,
В долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят, — подчеркнул он.
Однако политик напомнил, что Саакашвили находится в розыске и осуждён за тяжкие преступления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины.
По словам политика, президент страны поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация». Саакашвили также пообещал, что не будет конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
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