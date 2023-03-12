Власти Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта Премьер Грузии Гарибашвили: власти страны не допустят открытия второго фронта для Киева

Фото: Sputnik/РИА Новости

Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго военного фронта в стране. Он также призвал всех не пытаться внести беспорядки в Грузию. Свою позицию премьер обозначил в интервью телекомпании «Имеди».

Ранее сообщалось, что воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию. Как заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, на акции протеста у парламента страны с трибуны выступил мужчина, сказав, что воевал на Украине.

Я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним: пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдёт. Ничего не случится, братья. <...> Государство сегодня находится на высшем уровне... До тех пор, пока «Грузинская мечта» находится у власти, мы не допустим второго фронта, это исключено, — сказал Гарибашвили.

Он также подчеркнул, что для него неприемлемо, когда военные выступают на политических акциях.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией, которые продолжаются уже несколько дней.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя протесты в Тбилиси, заявил, что США готовят в Грузии гражданскую войну. По его словам, для Вашингтона это испытанный сценарий свержения власти.