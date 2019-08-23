Министерство экономики и устойчивого развития Грузии окажет помощь владельцам небольших гостиниц в аджарском городе Кобулети. Такое решение было принято после встречи министра Натии Турнавы с отельерами.
Минэкономики погасит кредиты для гостиниц, которые этим летом столкнулись с финансовыми трудностями из-за сокращения потока российских туристов. Государство оплатит 80%, если кредит был взят в национальной валюте, и до 70%, если речь идёт о займе в иностранной валюте.
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Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что адекватные действия со стороны Тбилиси найдут отклик в Москве. По её словам, именно в грузинских интересах изменить нынешнее положение дел, писал News.ru.
Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полёты, введённого Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.