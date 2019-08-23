https://static.news.ru/photo/fbbab88e-c637-11e9-910e-fa163e074e61_660.jpg Тбилиси Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии окажет помощь владельцам небольших гостиниц в аджарском городе Кобулети. Такое решение было принято после встречи министра Натии Турнавы с отельерами.

Минэкономики погасит кредиты для гостиниц, которые этим летом столкнулись с финансовыми трудностями из-за сокращения потока российских туристов. Государство оплатит 80%, если кредит был взят в национальной валюте, и до 70%, если речь идёт о займе в иностранной валюте.

Как уточняет РБК , власти помогут небольшим отелям с количеством номеров не больше 20. На финансовую поддержку могут рассчитывать лишь те владельцы гостиниц, которые брали кредит после 30 июня.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что адекватные действия со стороны Тбилиси найдут отклик в Москве. По её словам, именно в грузинских интересах изменить нынешнее положение дел, писал News.ru.

Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полёты, введённого Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.