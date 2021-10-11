Власти Грузии исключили передачу Саакашвили Украине

Власти Грузии не передадут Украине бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что со стороны Киева такого требования не поступало, передаёт ТАСС. Саакашвили с 1 октября находится в тюрьме города Рустави.

Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну, — сказал Гарибашвили.

Ранее грузинский Минюст опроверг информацию об ухудшении состояния Саакашвили в связи с голодовкой. В заявлении Специальной пенитенциарной службы ведомства сообщается об удовлетворительном состоянии политика, а также приводятся данные о его давлении, частоте пульса и уровне кислорода в крови.

Саакашвили был арестован сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.