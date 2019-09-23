https://static.news.ru/photo/1e599dd0-de8c-11e9-823f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Lui Siu Wai/Global Look Press

Улучшение имиджа Гонконга на фоне продолжающихся там протестных акций обошлось властям города в $1 млн. В такую сумму обошлась рекламная кампания в зарубежных СМИ, чтобы повысить привлекательность региона в глазах международных инвесторов.

Как сообщает ТАСС , сообщения рекламного характера были опубликованы в ведущих газетах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Республики Корея и Японии. В них говорится, что Гонконг остаётся «безопасным, открытым, привлекательным и гостеприимным местом для бизнеса». Тем временем организаторы протестов с начала акций собрали $3,8 млн. Эти средства были вложены в рекламно-пропагандистскую кампанию в мировых СМИ ради попытки привлечения внимания к требованиям демонстрантов в Гонконге.

Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже три с половиной месяца. Причиной выступлений стал законопроект об экстрадиции. Гонконг имеет статус автономии. Независимость от материкового Китая гарантирована Гонконгу до 2047 года. Обсуждаемые ранее поправки позволили бы выдавать подозреваемых на материк. Местные жители посчитали, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Ранее, как писал News.ru, российское генконсульство в Гонконге предупредило россиян о новых акциях протеста. Дипломаты рекомендовали воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей, а также следить за новостями при планировании поездок.