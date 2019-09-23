Улучшение имиджа Гонконга на фоне продолжающихся там протестных акций обошлось властям города в $1 млн. В такую сумму обошлась рекламная кампания в зарубежных СМИ, чтобы повысить привлекательность региона в глазах международных инвесторов.
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Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже три с половиной месяца. Причиной выступлений стал законопроект об экстрадиции. Гонконг имеет статус автономии. Независимость от материкового Китая гарантирована Гонконгу до 2047 года. Обсуждаемые ранее поправки позволили бы выдавать подозреваемых на материк. Местные жители посчитали, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.
Ранее, как писал News.ru, российское генконсульство в Гонконге предупредило россиян о новых акциях протеста. Дипломаты рекомендовали воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей, а также следить за новостями при планировании поездок.