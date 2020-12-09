Власти Германии отметили положительную динамику в ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c687babc-3a3b-11eb-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после «нормандского саммита» в Париже, прошедшего 9 декабря 2019 года, положительно оцениваются правительством Германии.

Это, без сомнения, развитие в правильном направлении, — цитирует сообщение ТАСС.

В кабмине ФРГ добавили, что этот импульс, который даёт перемирие, нужно использовать для реализации Минских соглашений, которые пока не выполнены. В качестве примера была приведена ситуация с обменом пленных.

Правительство Германии также призвало Москву как сторону, подписавшую Минские соглашения, «использовать своё влияние» на самопровозглашённые республики Донбасса, чтобы продвинуться в реализации минских договорённостей.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнее перемирие в Донбассе является самым продолжительным за всё время конфликта.