Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, которая предположительно принадлежит сестре попавшего под европейские санкции российского миллиардера Алишера Усманова, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что Гульбахор Исмаилова также находится под западными санкциями. В министерстве экономики и инноваций Гамбурга неоднократно опровергали данные о конфискации судна.

Суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar конфисковали после того, как установили, что она законно принадлежит его сестре, которая также находится под западными санкциями, — сообщила агентству пресс-служба Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.

Стоимость яхты оценивается в $800 миллионов, экипаж насчитывает 84 человек.

Читатели американского портала Breitbart ранее выразили своё сомнение по поводу правильности политического курса Вашингтона в отношении России. Многие с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, сильно ударил по Германии.

Некоторые пользователи обвинили европейцев в том, что они поспешили с мерами против Москвы. Американцы также отметили, что хорошая жизнь, к которой так привыкли в Германии, вскоре может разрушиться. По мнению читателей, россияне, несмотря на санкции, видят в произошедшем новые возможности.