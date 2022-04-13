Власти Гамбурга конфисковали яхту сестры миллиардера Алишера Усманова
Bloomberg: власти Гамбурга конфисковали яхту сестры миллиардера Алишера Усманова
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:54, 14 апреля 2022
Фото: Peter Seyfferth, via www.imago-i / www.imago-images.de / Global Look Press
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Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, которая предположительно принадлежит сестре попавшего под европейские санкции российского миллиардера Алишера Усманова, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что Гульбахор Исмаилова также находится под западными санкциями. В министерстве экономики и инноваций Гамбурга неоднократно опровергали данные о конфискации судна.
Суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar конфисковали после того, как установили, что она законно принадлежит его сестре, которая также находится под западными санкциями, — сообщила агентству пресс-служба Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ.
Стоимость яхты оценивается в $800 миллионов, экипаж насчитывает 84 человек.
Читатели американского портала Breitbart ранее выразили своё сомнение по поводу правильности политического курса Вашингтона в отношении России. Многие с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, сильно ударил по Германии.
Некоторые пользователи обвинили европейцев в том, что они поспешили с мерами против Москвы. Американцы также отметили, что хорошая жизнь, к которой так привыкли в Германии, вскоре может разрушиться. По мнению читателей, россияне, несмотря на санкции, видят в произошедшем новые возможности.